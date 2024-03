Das März-HEFT ist da

Gleich am 1. März startet im Stadtmuseum eine neue Sonderausstellung. Unter dem Titel »Ein Blick zurück …« werden bis zum 4. August Stadtbilder von früher bis heute aus der städtischen Sammlung und dem Stadt- und Kreisarchiv Paderborn gezeigt. Eine Vielzahl von Veranstaltungen verschiedener Genres bieten die Aktionswochen gegen Rassismus vom 11. bis zum 24. März. Die Aktionswochen sollen auf die Herausforderung Rassismus aufmerksam machen und geben gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten zur Förderung von Toleranz, Vielfalt und Zivilcourage. Außerdem sollen die verschiedenen Akteure, die sich im Kreis Paderborn gegen Rassismus engagieren und für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, stärker vernetzt und sichtbarer gemacht werden. Auf dem HEFT-Titel seht ihr das Rokhs Quartett aus dem Iran, das am 10. März in Schloß Neuhaus mit klassischer persischer Musik zu erleben sein wird. Wir wünschen euch einen anregenden und vielfältigen Start in den Kulturfrühling.