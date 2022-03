Das März-HEFT zum Download

Liebe HEFT-Leser*innen,

im März stehen zwei großartige Institutionen des Paderborner Kulturlebens endlich wieder auf dem Programm: die Paderborner Puppenspielwochen und auch die Literaturtage.

Beide halten eine Vielzahl spannender Veranstaltungen bereit. Überhaupt nimmt das Veranstaltungsgeschehen wieder Fahrt auf, was uns natürlich sehr freut. Aber das HEFT wirft natürlich nicht nur einen Blick auf die Veranstaltungen; Sven Niemann hat sich zu einem Gespräch mit zwei Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle für Frauen in Paderborn getroffen und Sarah Lau gibt darüber Auskunft, was sich nicht will … Viel Spaß beim Lesen!

