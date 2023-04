Das Mai-HEFT ist da!

Im Mai beginnt endgültig wieder die Zeit der »Draußen-Veranstaltungen«: die Pader-Kultour, das brandneue Confluence Musik-Festival, das Neuhäuser Bierfest, der Fahrradtag im Schlosspark, dem wir im neuen HEFT übrigens einige Sponderseiten widmen, oder die Sandwelten in der Gartenschau Bad Lippspringe. Aber auch »drinnen« gibt es viel zu erleben: etwa das Kabarett-Festival Paderborn macht ernst mit lustig (u.a. mit Sarah Bosetti, die feisten und Tresenlesen), das Ballett Romeo und Julia in der PaderHalle und und (Kein) Weltuntergang im Theater Paderborn. Viel Freude also mit diesem wonnigen Kulturmonat und dem HEFT.