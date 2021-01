Das neue VHS-Programm ist da

Das Frühjahrsprogramm der Volkshochschule Paderborn ist da und liegt kostenlos in der VHS-Geschäftsstelle Am Stadelhof sowie an vielen öffentlichen Stellen aus. Außerdem ist es online unter www.vhs-paderborn.de abrufbar. Gemäß Coronaschutzverordnung NRW darf die Volkshochschule Paderborn bis zum 31. Januar leider keine Präsenzveranstaltungen durchführen. Um schnell wieder mit den Präsenzkursen starten zu können, sobald die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, führt die VHS die Anmeldungen zu den Kursen wie geplant durch. Anmeldebeginn ist Montag, 18. Januar. Die VHS bittet um Verständnis, dass Anmeldungen dieses Mal leider nicht persönlich vor Ort am Stadelhof vorgenommen werden können. Aber Interessierte haben die Möglichkeit, sich bequem von zuhause aus einen Platz in ihren Kursfavoriten online, telefonisch, per E-Mail und per Fax zu sichern.

(Foto: Die Leiterin der Volkshochschule Paderborn, Petra Hensel-Stolz, zeigt das neue VHS-Programm.)