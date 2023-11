Das November-HEFT ist da

… und mit ihm das beste Mittel gegen den Herbst-Blues: großartige Veranstaltungen! Im Theater Paderborn geht die Addams Family an den Start, in der Paderhalle feiert Erwin Grosche sein 50. Bühnenjubiläum und Salut Salon laden zum Träumen ein. In Schloss Hamborn findet der beliebte Martinsmarkt statt, in Bad Pyrmomt beginnt mit dem Kurpark Lichterfest das größte seiner Art in Deutschland und in der Kulturwerkstatt könnt ihr den 33. Fado Abend erleben.

Diese und noch viele weitere Veranstaltungstipps findet ihr im neuen HEFT. Also, schnappt euch ein Exemplar und zeigt dem grauen November die bunte Schulter.