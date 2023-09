Das Oktober-HEFT ist da!

Und mit ihm starten auch die Herbstferien. In diesen halten insbesondere die Museum der Region eine Vielzahl von Angeboten für Kinder bereit: So gibt es im HNF u.a. den „Aktionstag Pixel, Bits und Farben“, im Naturkunde- und im Diözesanmuseum heißt es „Die Tiere sind los!“ und im Stadtmuseum könnnen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren die Farbe Blau erkunden. Aber auch für die „Großen“ gibt es ein breites Angebot: Im Schloß- und Auenpark verabschiedet sich der SchlossSommer mit dem Tag der Regionen, das Programmkino Lichtblick e.V. feiert 20-jähriges Jubiläum mit dem Start einer neuen Filmreihe im Pollux, auf der Kleinen Bühne Paderborn feiern Fabian und die Detektive ihre Bühnenrückkehr und in der Paderhalle könnt ihr u.a. Nico Stank und das Festival „Harmony Of Sound“ erleben. Auf dem Titel seht ihr übrigens die Zucchini Sistaz, die am 26. Oktober ihr neues Programm „Tag am Meer“ präsentieren werden. Es ist also alles für einen bunten Kulturherbst angerichtet – schnappt euch ein HEFT und stürzt euch hinein.