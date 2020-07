Das Sommer-HEFT zum Download

Liebe HEFT-Leser*innen,

in unserer Juli-/August-Doppelausgabe ist das allmähliche Erwachen des kulturellen Lebens deutlich spür- und lesbar: die große Rubens-Ausstellung im Diözesanmuseum, das Projekt „Get dressed!“ in gleich 5 Paderborner Museen, die neue Kultour-Caching-App und der Dalheimer Sommer; dies sind nur einige Angebote, die es sich in den kommenden Monaten zu entdecken lohnt. Wir hoffen und freuen uns auf weitere. Darüber hinaus punktet dieses HEFT wieder mit ausgesprochen lesenswerten Gastbeiträgen (u.a. von Dr. Andrea Brockmann und Karl Heinz Schäfer) sowie Tipps für das Genießen unter freiem Himmel.

Natürlich bieten wir das HEFT auch wieder zum Download an.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie – liebe Leser*innen – den Download mit einer Spende verbinden würden, damit das HEFT auch zukünftig als Veranstaltungs- und Kulturmagazin für Paderborn bestehen bleiben kann.

Unsere Bankverbindung lautet IBAN: DE07 4765 0130 0034 0048 20

(Sparkasse Paderborn-Detmold; Verwendungszweck: Spende für HEFT-Download)

PayPal-Link unter h.morsch@heft.de

Herzlichen Dank im Voraus und bitte bleiben Sie gesund!

