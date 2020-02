Das stille Licht der Stadt ab 21.2. im Stadtmuseum

Das Licht in den Fotografien von Kalle Noltenhans besitzt ein großes Spektrum an Spielarten, die in der Dämmerung die Phänomene einer Stadt kaleidoskopartig beschreiben. Es sind ungewöhnliche und überraschende Bilder, in denen uns ein Ort entgegentritt, der nicht von seiner Geschichte oder seinen Flaneuren erzählt, sondern sich dem Betrachter in einer stillen und ungeahnten Poesie offenbart. Seit 1974 fotografiert Noltenhans seine Heimatstadt. Die zahlreichen Fotografien, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Lichtstimmungen entstanden sind, verdichten sich zu einem Werk geheimnisvoller Anspielungen. Paderborn wird zu einer Stadt, die unbekannte und neue Geschichten erzählt, die dem Betrachter Raum und Angebot schafft, in das stille Licht seltener Momente einzutauchen.

„Nach dem Besuch der Ausstellung werden Sie Paderborn mit anderen Augen sehen. Und das ist gut so.“ (Markus Runte, Kurator der Ausstellung).

Die Ausstellung wird am 21.2. um 19 Uhr eröffnet und ist dann bis zum 10. Mai täglich, außer montags, von 10 bis 18 Uhr zu sehen.