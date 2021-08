Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws am 3.9. in der Kulturwerkstatt

Die stimmgewaltige Dede Priest bewegt sich mit ihrer Gitarre und ihrer Geige zwischen authentischem Blues (Südstaaten), Rock und Folk und erinnert sowohl an Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton und Etta James, aber auch an T-Bone Walker und Freddie King.

Johnny Clark’s Outlaws ist eine klassische Drei-Mann-Texas-Blues-Band, tief verwurzelt in der amerikanischen Musiktradition. Die Modernität macht sich dabei an einem modifizierten Retro-Sound fest, der Grenzen sprengt.

Gemeinsam schaffen sie eine elektrisierende Atmosphäre in der Blues auf Punk-Rock, Folk und Country trifft und ein eigener moderner Crossover Stil kreiert wird.

Beginn:20 Uhr