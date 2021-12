Der Glöckner von Notre Dame am 10.12. in der Paderhalle

Victor Hugos Roman über den missgestalteten Quasimodo zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur und ist Vorlage zahlreicher Bühnenstücke und Verfilmungen. Hugo zeichnet ein gleichsam farbenfrohes wie grausames Bild des mittelalterlichen Paris. In der Kathedrale von Notre Dame entspinnt sich ein verworrenes Beziehungsgeflecht rund um die schöne Esmeralda. Der bucklige Glöckner Quasimodo ist unsterblich in sie verliebt, auch der lüsterne Priester Frollo stellt ihr nach und Esmeralda selbst hat ihr Herz an den eitlen Hauptmann Phöbus verloren. Die Geschichte endet für alle tragisch und Quasimodos heimliche Liebe zu Esmeralda kann nur im Tod ihre Erfüllung finden.

Katharina Torwesten setzt psychologische Momente in die Ästhetik des Tanzes um und folgt dabei der Idee, dass auch scheinbar Hässliches große Würde und Schönheit entfalten kann. Es tanzt die Ballett-Compagnie des Landestheaters Detmold (Foto: Marc Lontzek).

Beginn: 19.30 Uhr