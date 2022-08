Der Klostermarkt am 27. und 28.8.

20 Jahre Dalheimer Klostermarkt! Am letzten August-Wochenende feiert Europas größter Klostermarkt Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten kommen Ordensschwestern und -brüder aus über 40 Abteien, Stiftung und Klöstern in Österreich, Tschechien, Belarus, Polen und dem gesamten Bundesgebiet in das ehemalige Kloster Dalheim, heute Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, um auf dem weitläufigen Klostergelände von 10 bis 18 Uhr ihre Waren anzubieten. Ob ein Frischgezapftes von Braumeisterin Schwester Doris aus Mallersdorf, fruchtige Liköre von Schwester Andrea und Thekla, bezaubernde Keramik aus der französischen Gemeinschaft von Taizé oder liebevoll gestaltete Kunstwerke aus dem Kloster Volkenroda – das Angebot ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften. Ganz in der Tradition der Klöster stehen ihre Erzeugnisse für achtsame Herstellung, außergewöhnliche Qualität, Reinheit und Naturnähe. Ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie rundet den Marktbesuch ab.

