Der König der Löwen am 7.1. im Pollux

Sie zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Geschichten aus dem Hause Disney. Die Geschichte des kleinen Löwen Simba, der nach dem Tod seines Vaters in die Wüste flieht. Geplagt von schrecklichen Schuldgefühlen, weil er sich für den Unfall verantwortlich fühlt, bei dem der König der Löwen, Mufasa, ums Leben gekommen ist, schließt er sich Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumba an. Doch seine Vergangenheit kann man nicht so einfach hinter sich lassen! Erleben Sie das Abenteuer für die ganze Familie jetzt noch einmal auf der großen Leinwand.

Beginn: 15 Uhr

www.pollux-kino.de