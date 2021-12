Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin im Theater Paderborn

So richtig dazu gehört der kleine Zinnsoldat nicht, ihm fehlt schließlich auch ein Bein. Die Kinder spielen nicht mit ihm und von den anderen Spielsachen wird er gehänselt. Eines Tages aber entdeckt er die Papiertänzerin und auch sie scheint ganz allein zu sein. Die beiden Außenseiter:innen freunden sich an. Doch das Glück währt nur kurz: Ein unglücklicher Zufall (oder hat der garstige Springteufel etwa nachgeholfen?) führt dazu, dass die beiden aus dem Fenster stürzen. Während die Tänzerin langsam und filigran durch die Luft segelt, plumpst der Zinnsoldat wie ein Stein schnurstracks in die Gosse und die eben erst geschlossene Verbindung wird auseinandergerissen …

Termine Dezember: 28.12., 14.30 & 16.30 Uhr; 29.12., 14.30 & 16.30 Uhr,; 30.12., 14.30 & 16.30 Uhr; 31.12., 14.00 & 16.00 Uhr

www.theater-paderborn.de