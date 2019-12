Die Engel sind müde oder Widerworte für den Frieden. Ein Abend zu Ehren von Gerd Semmer am 11.12. im Stadtmuseum

Gerd Semmer (1919-1967), Paderborner Liedermacher, Dichter, Autor und Übersetzer, wurde am 21. Dezember 1919 in Paderborn als Sohn eines Schneiders geboren. Er unterbrach die Gymnasialzeit, um eine Schneiderlehre beim Vater zu absolvieren. 1943 konnte er die Meisterprüfung in Weimar abschließen, anschließend holte er das Abitur nach. Seit 1948 veröffentlichte Gerd Semmer Gedichte, Essays und journalistische Texte. Viele seiner lyrischen Arbeiten wurden als „Literatur in Aktion“, beschrieben, vertont und als Ostermarschsongs auf der Straße sowie in Veranstaltungen zu Gehör gebracht. Semmer, auch zuweilen „Vater des deutschen Protestsongs“ genannt, gründete gemeinsam mit Arno Klönne den „Pläne Schallplattenverlag“. Aus dem umfangreichen Schaffen von Gerd Semmer werden anlässlich seines 100. Geburtstags Lieder, Gedichte und Biographisches präsentiert. Eckhard Radau, Benny Düring, Manfred Jäger und Klaus Schüssler werden dabei durch Karin Füllner (Düsseldorf) unterstützt, die in der „Kleinen Westfälische Bibliothek der Nyland Stiftung“ ein Lesebuch zu Gerd Semmer zusammengestellt hat. Ebenfalls wird ein Filmportrait „… und muss nicht so sein. Gerd Semmers Widerworte“ gezeigt. Die Regisseurin Bettina Semmer wird an diesem Abend als Gast im Stadtmuseum sein. Ein Abend, an dem es zum 100. Geburtstag den Menschen und Künstler Gerd Semmer wiederzuentdecken gilt. Eine Veranstaltung in Kooperation des Stadtmuseums mit Pax Christi, Diözesanverband Paderborn und dem Grünen Salon Paderborn. Der Eintritt ist frei.

Beginn: 19 Uhr