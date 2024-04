Achtung: die feisten muss verschoben werden!

Das geplante Konzerte von “die feisten” am 8.4.in der Paderhalle kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden: „C.“ liegt mit einem doppelten Bandscheibenvorfall im Krankenhaus und kann dementsprechend an dem Termin nicht auftreten. Der Ersatztermin ist am 28.4.2025 in der Paderhalle. Die bereits erworbenen Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit für den Termin im nächsten Jahr.