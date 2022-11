Die Geschichte der Sinti und Roma in Paderborn am 10.11. im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Paderborn lädt im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung zu einem Abendvortrag am 10. November um 19 Uhr an den Abdinghof ein. Referent ist der Leiter des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn, Wilhelm Grabe.

Das Stadtmuseum zeigt derzeit die Wanderausstellung „Rassendiagnose Zigeuner – Der Völkermord an den Sinti und Roma und der lange Weg der Anerkennung“, die das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg zur Verfügung gestellt hat. Die Ausstellung dokumentiert die Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus: von der Ausgrenzung und Entrechtung der Minderheit im Deutschen Reich bis zur systemischen Vernichtung im gesamten nationalsozialistischen Einflussbereich.

Wilhelm Grabe zeigt in seinem Vortrag mit Bildern das Schicksal der in Paderborn geborenen Sinti und Roma auf.

Der Eintritt ist frei.

(Foto: Motiv aus der Ausstellung: Deportation von Sinti und Roma aus dem Sammellager Hohenasperg, 1940)