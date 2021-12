Die Häutung am 16. und 17.12. in der Kulturwerkstatt

Mit „Die Häutung. Zwei Generationen – zwei Welten – kein Ausweg“ tritt die professionelle Theaterkompagnie „Theater-Exil“ unter diesem Namen erstmals mit einem eigenen Stück in Erscheinung. Hinter der neuen Kompagnie stecken der Schauspieler Marius Meschede, der im Sommer seine Schauspielausbildung in Köln abgeschlossen hat, die Regisseurin und Schauspielerin Ann-Britta Dohle und der Musiker René Madrid.

„Die Häutung“ ist ein Spiel der Irritationen um die Wahrheit. Eine erschreckend gut konservierte Haltung faschistischer Überzeugungen trifft auf die Doppelmoral heutiger „Friedenmissionen“ in Sachen Rüstungsexport. SIE ist vor Jahren in eine alte ausgebombte Marmeladenfabrik untergetaucht. Ihre Nazivergangenheit lässt sie zu einer Gefangenen ihrer selbst werden. Bis ER plötzlich an diesem gottverlassenen Ort auftaucht. Arrogant, skrupellos, reich. Sein Anliegen: er will die Fabrik kaufen, um dort Flüchtlinge unterzubringen.

Zwei Generationen, zwei Weltansichten, alt und jung, starrköpfig und cholerisch. Beide sind plötzlich eingesperrt in einem Raum, beide sind Meister der Täuschung. In einem existentiellen Spiel um ihr Selbstverständnis entwickeln sie Strategien und Haltungen, dem immer auch ein Ringen um Anerkennung und Liebe und Vergebung zugrunde liegt. René Madrid verstärkt mit seiner Musik einfühlsam die emotionale Zwangslage der Protagonisten.

Der Kurzfilm „Identität“ von und mit Lisa Hofmann und Luzi Madrid Villanueva, der vorab gezeigt wird, geht der Frage nach: Was sehe ich von mir und wie viel?

Karten für 18,- Euro (ermäßigt 13,- Euro) im Ticket-Center am Marienplatz und an der Abendkasse.

Beginn: jeweils 19.30 Uhr