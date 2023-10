Die Impro-Halloweenshow am 31.10. im Café Röhren

Bereiten Sie sich auf eine Nacht voller Unterhaltung vor, denn Improsant kündigt stolz seine mit Spannung erwartete Impro-Halloweenshow an. Machen Sie sich bereit für eine fesselnde Mischung aus magischem Realismus und schaurigen Momenten, die Ihnen schauriges Vergnügen bereiten wird. Fiebern Sie mit den Protagonisten, die in eine mysteriöse improvisierte Welt voller phantasmagorischen Kreaturen eintauchen. Die talentierte Gruppe von Improvisationsspieler:innen wird Sie in unheimliche und amüsante Szenarien versetzen, in denen das Unerwartete immer lauert. Die Teilnahme des Publikums wird ausdrücklich erwünscht, also seien Sie bereit, Vorschläge zu rufen und die schaurige Handlung der Show mitzugestalten.

Eintritt 8,- €, erm. 6,- €

Beginn: 19 Uhr