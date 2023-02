Die Kommune ab 3.2. in der Aula des Westfalen-Kollegs

In den 1970er Jahren versucht eine Gruppe von Menschen den Traum einer kollektiven Lebensform in einer Kommune umzusetzen. Mit allem was dazugehört. Doch die Kommune ist fragil. Wo sind die Grenzen des Teilens? Wie werden Entscheidungen getroffen? Welche Konsequenzen ergeben sich?

Das Studio 17b (Theater am Westfalen-Kolleg Paderborn) begibt sich auf eine Zeitreise, die neben einer Verklärung von Freigeist und Flower Power das Leben zeigt und „das tut eben manchmal weh.“

In dem Stück des Autors, Regisseurs und Filmemachers Thomas Vinterberg, der als Kind selbst mit seinen Eltern in einer Kommune gelebt hat, geht es um Ideale und Träume, um das Finden, Verlieren und Trennen, um Grenzen und Aufbrüche. Ohne moralischen Appell, dafür mit viel Feingefühl für menschliche Beziehungen und Eigenheiten offenbart das Stück seine Tiefgründigkeit und Komplexität vor allem in dem Nichtgesagten und dem Geflecht der zunehmend komplexer werdenden Figuren.

Die Abendkasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Karten sind zum Preis von 10,- € regulär und 8,-€ ermäßigt im Sekretariat des Westfalen-Kollegs erhältlich (sekretariat@wkpb.de).

Die weiteren Termine: 4., 10., 11., 17. und 19.2.

https://www.wkpb.de/