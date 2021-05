Die Lokalrunde #1 am 3.6.

Endlich geht es wieder los! Sie stehen in den Startlöchern – oder „gehen“ gerade schon wieder die ersten Schritte: die Kneipen in Paderborn. Bei ersten „Lokalrunde“ des Paderborner Kultur-Soli wird ab 20.15 Uhr in z.B. das Sputnik, die Seemöwe, die Akka, das Bobberts und andere Locations geschaltet, um kurze Live-Auftritte von Bands und Künstler*innen vor Ort zu übertragen.

Mit dabei sind u.a. Matthias Lüke, Blue Alley, Andi Seifert & Friends, August Klar und Pete Alderton.

Alle weiteren Infos gibt es unter www.buehne21.de