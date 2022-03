Die Unbeugsamen am 8.3. im Pollux

Politische Arbeit – für Frauen hieß und heißt das häufig Kampf um Anerkennung und gegen Diskriminierung. Wie Frauen diesen Kampf erlebt und ihren Weg gestaltet haben, beleuchtet die Veranstaltung zum Weltfrauentag auf zwei Ebenen: mit dem Film »Die Unbeugsamen« auf Bundesebene und mit einer Podiumsdiskussion auf lokaler Ebene.

»Die Unbeugsamen« erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung.

Im zweiten Teil richtet sich der Fokus auf die Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse von Frauen verschiedener Parteien in und aus Paderborn. Auf dem Podium diskutieren mit: Norika Creuzmann (Kreistag Paderborn, Bündnis 90/Die Grünen), Maria Junge (ehemals Kreistag Paderborn, CDU, und Vorsitzende der Frauen Union, Kreisverband Paderborn), Roswitha Köllner (Stadtrat Paderborn, Die Linke) und Marlene Lubek (ehemals Kreistag Paderborn und ehemals Abgeordnete des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, SPD).

Eintritt: 7,- € (Karten bitte online im Vorverkauf erwerben)

Beginn: 18 Uhr