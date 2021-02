Die Volkshochschule erweitert ihr Online-Angebot

Die Volkshochschule Paderborn nutzt die pandemiebedingten Einschränkungen, um ihr Online-Angebot weiter auszubauen. In allen Fachbereichen wird zurzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, bestehende Präsenzangebote gemeinsam mit den Dozentinnen und Dozenten in Online-Formate umzuwandeln. „Wir bemühen uns, unser derzeitiges Halbjahresprogramm, wo es sinnvoll ist, online umzusetzen“ so die Leiterin der VHS, Petra Hensel-Stolz.

Für Interessierte lohnt also der Blick auf die Website der VHS, weil dort die aktuellen Termin- und Formatänderungen sowie neue Angebote angezeigt werden. „Wir können Online-Veranstaltungen relativ flexibel planen, weil wir nicht auf physische Raumkapazitäten angewiesen sind“, so Tobias Zenker, neuer Fachbereichsleiter für den IT-Bereich.

Weitere Infos unter www.vhs-paderborn.de