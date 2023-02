Die wilde Lippe bei Sande – Vortrag am 14.2.

Auf Einladung des Naturwissenschaftlichen Vereins Paderborn berichtet Dr. Günter Bockwinkel über die Renaturierung der Lippe unterhalb Paderborn-Sande. Dem Fluss ist ein wichtiger Teil seiner ursprünglichen Aue zurückgegeben worden. Der zwischen Steinschüttungen eingezwängte Wasserlauf wurde aus seinen Fesseln befreit. Durch Initialgestaltungen wurden Laufverlängerungen geschaffen. Die Lippe kann sich nun wieder eigendynamisch entwickeln.

In dem Vortrag werden die Ziele und die Umsetzung der Maßnahme erläutert. Anhand von anschaulichen Bildern und faszinierenden Videoaufnahmen wird die bisherige Entwicklung aus der Luft, am Boden und unter Wasser dargestellt. Welche Strukturen haben sich eigendynamisch gebildet? Durch welche Arten wurde die Renaturierung schon besiedelt? Wie nehmen die Menschen den neuen Lippeabschnitt an? Ein Schwerpunkt des Vortrags wird darüber hinaus die Frage sein, welche Bedeutung Renaturierungen vor dem Hintergrund des immer stärker spürbaren Klimawandels haben.

Dr. Günter Bockwinkel ist Diplom-Biologe und mit seinem Bielefelder Planungsbüro für die Planung und Überwachung der baulichen Umsetzung und der Entwicklung der Renaturierungsmaßnahme verantwortlich.

Die Veranstaltung im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Eintritt frei.