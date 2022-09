Dominik Schürmann Trio feat. Max Ionata am 16.9. im Deelenhaus

Ein weiser Mann sagte einmal, es sei egal, wohin der Jazz gehe, solange er die Tradition mitnehme. Ein Künstler, der dieses Konzept gut versteht, ist der Schweizer Kontrabassist Dominik Schürmann. Für seine Konzerte versammelt Dominik eine Gruppe von Musikern, die nicht nur wunderbar mit seinen Kompositionen harmonieren, sondern auch einen künstlerischen Mehrwert zu diesem beeindruckenden Set beitragen. Der in Italien lebende Saxophonist Max Ionata ist nach Schürmanns Worten „… der ideale Tenorsaxophonist. Sein sensibles Spiel und sein weicher, voller Klang verleihen den Kompositionen genau das passende Timbre, das ich gesucht habe.“ Die italienische Verbindung setzt sich mit dem Pianisten Yuri Storione fort. Storiones Klavierspiel, das sowohl in der klassischen als auch in der Jazzwelt zu Hause ist, zeichnet sich durch beeindruckende Virtuosität und einen ausgeprägten Sinn für Phrasierung aus. An den Drums: Janis Jaunalksnis aus Lettland.

Karten unter https://jazzclub-paderborn.ticket.io/