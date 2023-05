Dr. Mark Benecke am 18.5. im Schützenhof

Bakterien blähen nicht nur Leichen auf, sie sind neuerdings auch interessante Spurenträger, die sogar auf der Suche nach Serienmörden eingesetzt werden. Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke auf den Spuren eines sehr offensichtlichen, aber meist übersehenen Phänomens. Der Kölner Kriminalbiologe wurde vom FBI ausgebildet und operiert international. Er hat Speziallabors in Kolumbien, Vietnam und auf den Philippinen errichtet. Zahlreiche Radio- und TV-Auftritte zeugen vom großen Interesse der Öffentlichkeit an seiner Arbeit. Hier bekommt der Zuschauende nun einen Einblick in die Arbeit eines der bekanntesten und erfolgreichsten Kriminalbiologen der Welt.

Beginn: 19.30 Uhr