Drums´n´Percussion 2023 vom 28.4. bis 1.5. im HNF

Europas größtes Schlagzeugfestival ist zurück: Vom 28. April bis 1. Mai treffen sich im Paderborner Heinz Nixdorf MuseumsForum internationale Stars des Schlagwerks. Aus dem In- und Ausland reisen Spitzenmusiker an, um in ganztägigen Workshops ihr Wissen an Interessierte weiterzugeben. An vier Abenden begeistern die Musiker in Konzerten, die unterschiedliche Musikgenres von Jazz bis Rock bedienen. Dabei ist Bertram Engel, der für Udo Lindenberg und Peter Maffay an den Trommeln sitzt, und Steffi Stephan sowie Benny Young aus dem Panikorchester mitbringt. Weitere Gäste sind Jost Nickel (Foto: Gerhard Kühne) und Lenny Castro, der für zahlreiche Superstars wie die Rolling Stones, Eric Clapton oder Toto Percussion gespielt hat. Ebenso legendär ist Chester Thompson, berühmt geworden vor allem durch seine Arbeit mit Frank Zappa und Genesis, der Drummer wird digital dabei sein. Dave Weckl, Tom Schäfer, Dirk Brand, Elke Marleen Schumacher und Frank Itt sind weitere bekannte Namen auf der Liste.

Begleitet wird das Festival von einer Ausstellung, in der Instrumente und Zubehör zum Anfassen und Spielen vorgestellt werden. Die bekannten Hersteller von Schlaginstrumenten bieten eine Übersicht aktueller Produkte. Die Ausstellung ist täglich von 12 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Weitere Infos und Tickets: www.drums-and-percussion.de