Durch Raum und Zeit am 10.8. im Kloster Dalheim

An diesem Abend lädt der Dalheimer Sommer auf eine musikalische Wanderschaft ein! Drei Musikepochen warten auf die Besucherinnen und Besucher an drei unterschiedlichen Spielstätten: In der Klosterkirche führen Meike Leluschko und Jenny Meyer mit Gesang und Harfe in die französische Romantik. Katja Dolainski und Klaus Mader lassen mit Blockflöte und Laute das Italien des 17. Jahrhunderts im ehemaligen Refektorium wiederaufleben. Zurück in die Moderne geht es im historischen Gewölbekeller mit Ulrich Lettermann und seinen Saxofonimprovisationen.

Karten unter Telefon 05292/9319224 und unter www.dalheimer-sommer.de.

Beginn: 19 Uhr