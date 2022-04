Ebo Krdum am 3.4. in der Aula des Gymnasiums Theodorianum

Ebo Krdum bringt Afro-Blues und -Beat, der in musikalischen Traditionen der Subsahara wurzelt. Fast immer geht es um Frieden und Gerechtigkeit. Als Kind im Sudan fiel er als Sänger und Trommler im Dorf auf. Sein Talent wurde gefördert, doch er musste sich viel erkämpfen, denn er gehörte keiner Elite an. Im Krieg in Darfur engagierte er sich bei Hilfsorganisationen. Er wurde als prominente musikalische Stimme der schwarzafrikanischen Rebellion verfolgt, was ihn zur Flucht nach Schweden zwang. Ihn fasziniert seit je die Verbindung von Gebet und Musik in verschiedenen Religionen.

Ebo Krdum – Gesang, Gitarre, Oud, Gojo, Ngoni

Robin Cochrane – Balafone, Shaker, Kalebasse

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst.

Beginn: 18 Uhr