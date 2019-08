Ein Becken voller Männer am 23.8. im Burggarten der Wewelsburg

Eine Gruppe Männer im besten Alter und jeder davon mitten in einer handfesten Lebenskrise: Was liegt da näher, als kurzerhand das erste männliche Synchronschwimmteam der lokalen Badeanstalt zu gründen? Mit Badehose und Schwimmhaube wollen sie es mit der eigenen Midlife-Crisis und der internationalen Konkurrenz im Wasserballett aufnehmen …

VVK: Pollux by Cineplex Paderborn und Kreismuseum Wewelsburg

Einlass ist ab 19 Uhr, der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit.