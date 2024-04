Ein Blick zurück … Führung durch die Ausstellung im Stadtmuseum am 25.4.

Die Ausstellung »Ein Blick zurück … Stadtbilder von früher und heute« lädt Sie ein, einen Blick auf ungewöhnliche und bisher selten gezeigte Stadtansichten zu werfen, festgehalten von zahlreichen Künstler*innen über die Jahrhunderte hinweg. Zu sehen sind impressionistische Werke eines Willy Lucas (1884-1917) oder Josef Struck (1889-1963), eine Stadtansicht von Josef Dominicus (1885-1973) sowie expressionistisch-surrealistisch anmutende Bilder von Josefthomas Brinkschröder (1909-1992). Hinzu kommen Zeichnungen und Skizzen, die die Architektur und Details von Paderborn offenbaren und in denen Plätze und Gebäude aus vergangenen Zeiten wieder zum Leben erweckt werden.

Die Ausstellung zeigt zudem erstmalig und bislang noch nie gezeigte Fotografien von Rudolf Lindemann (1904-2004) aus dem Bestand des Stadt- und Kreisarchivs. Der 1904 in Borgentreich geborene Lindemann erlernte an der Staatslehranstalt für Lichtbildwesen in München das Fotografenhandwerk und schloss seine Ausbildung Anfang der 1930er-Jahre mit Diplom und Auszeichnung ab. 1934 gründete er in Münster ein eigenes Fotoatelier. Nach dem Krieg eröffnete er 1946 neben seinem Atelier in Einbeck ein Fotofachgeschäft. Seine Paderborner Fotos hat Lindemann mehrfach veröffentlicht.

Kalle Noltenhans (Foto Bahnhof Paderborn) hat von 1982 an seine Heimatstadt fotografiert. Seine Impressionen unterschiedlicher Jahreszeiten und Lichtstimmungen verdichten sich zu einem Werk geheimnisvoller Anspielungen. Paderborn wird zu einer Stadt, die unbekannte und neue Geschichten erzählt, die dem Betrachter Raum und Angebot schafft, in das stille Licht seltener Momente einzutauchen.

Beginn der Führung: 17 Uhr