Ein Jahr nach dem Tornado

Am 20. Mai 2022 hat ein Tornado unsere Stadt getroffen und sie in vielerlei Hinsicht verändert. HEFT-Leserin Angelika Schirmer schildert im folgenden Text Eindrücke und Empfindungen jenes Tages. Wir bedanken uns ganz herzlich für diesen beeindruckenden Bericht.

Es gab Warnungen, doch was soll schon passieren? Die Obstbäume im Nachbargarten schaukeln sanft im Wind, haben prächtig geblüht, lassen auf reiche Ernte hoffen.

Oh, das ist jetzt aber echt heftig! Es gießt wie aus Eimern und im Schlafzimmer steht das Fenster auf Kipp! Sollte ich besser zumachen! Gar nicht so einfach! Drücke so fest ich kann. Fühlt sich an als müsste ich eine Wand versetzen! Eine weiße Wand vor dem Fenster! Wo ist das Nachbarhaus? Nur unter Aufbietung sämtlicher Kräfte gelingt es mir, das Fenster zu schließen. Und schon geht die Post ab! Vor dem Fenster fliegt alles mögliche: undefinierbare Fetzen, Brocken von was auch immer, Hagelkörner? Seit wann sind die schwarz? Die Schwerkraft scheint aufgehoben? Dinge fliegen nach oben, tanzen verrückte Pirouetten, schießen kreuz und quer durch Raum und Zeit. Es wird unglaublich laut! Das Haus kracht, wackelt! Gleich hebt es ab! Es knallt und prasselt! Und dann wieder Totenstille. Nanu, was war das denn? Vorsichtig schiebe ich die Balkontüre auf. Wo ist der Baum, der so schön geblüht hat? Überhaupt wo sind all die Bäume, die vor zwei Minuten noch in unseren Nachbargärten standen? Ich habe plötzlich freie Sicht auf sämtliche Häuser ringsum. Alle, wirklich alle(!) haben einen Dachschaden! Ziegel, alte wie neue, haben sich davongemacht, sind gesprungen, zerbröselt, verrutscht, liegen in Dachrinnen oder auf Vordächern. Bei manchen fehlen nur wenige, andere Häuser sind komplett abgedeckt. Verwundbare, entblößte Dachskelette, nackt bis auf die Latten und Sparren.

In der Nacht kann ich nicht einschlafen! Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich die weiße Regenwand wieder vor mir, die nach oben wirbelnden Teile, Flashbacks der gefallenen Baumriesen, der unzähligen Autowracks, der zerschmetterten Dächer. Spüre die Kraft des Windes beim Versuch das Fenster zu schließen, höre die Kakophonie der Zerstörung und die Stille danach. Ich mutiere zur Katastrophentouristin, irre wie fremdgesteuert durch Nachbarstraßen, will die räumliche Größenordnung erfassen, sie mit meinen Füßen abschreiten.

Der Tornado hat meine Stadt zerschnitten! Wie ein besoffener Derwisch schlug er eine Schneise der Zerstörung, rupfte mächtige Straßenbäume wie Radieschen aus und schleuderte sie auf die Straße, ins erstbeste Haus oder auf Autos. Er hat in der einen Straße ein paar Hundert Ziegel auf Vorgärten, Autos oder Menschen, die sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen konnten, herabregnen lassen und in der Nachbarstraße nur einzelne Pfannen von den Dächern gefegt, die wie Geschosse in Fenster und Fassaden gekracht sind. Und die Menschen, die geschockt hinter den Scheiben stehen, manchmal nur knapp verfehlt.

Seine Hinterlassenschaften bisweilen kurios! Fragile Gebilde, die jederzeit herabzustürzen drohten, balancierten auf Dachkanten. Das Penthouse eines Neubaus wurde ins Dachgeschoss eines ca. hundert Meter entfernten

Altbaus katapultiert. Und über dem Restaurant Le Feu hatte der Tornado das Erkertürmchen aus der Verankerung gerissen, um es dann fast unversehrt gegen das Dach zu lehnen.

Doch das was mich am nachhaltigsten schockiert, ist das, was die Naturgewalt der Natur angetan hat. Der Riemeke Park – ein Bild des Jammers! Sturmerprobte Baumriesen, die zwei Weltkriege überstanden hatten, wurden komplett zerlegt! Der dem Klimawandel geschuldete Tornado hat mit ihnen Mikado gespielt, hat sie entwurzelt, verdreht, abgebrochen, durch die Luft gewirbelt und zerschmettert. Nun liegen sie heillos ineinander verknäult kreuz und quer. Einige dieser Baumskelette blieben stehen und strecken anklagend ihre blattlosen Armstümpfe in den unverschämt blauen Himmel.

Die mahnenden Fingerzeige wurden rasch beseitigt, die Baumleichen entsorgt, das Bruchholz geschreddert. Man ließ pflegeleichtes Gras über die schlimmsten Wunden wachsen. Ein Gast, der heute unsere Stadt besucht, sieht ein Paderquellgebiet mit gepflegten Grünflächen und hübschen Blumenrabatten. Spuren des Tornados bemerkt nur, wer sich auskennt. Selbst die Eisvögel blieben Paderborn treu und lassen sich, Dank der nun freien Sichtachsen, noch besser fotografieren. Der Ersatz der Bäume ist beschlossen und wird präzise geplant. alles Bestens?

Doch wer die Wucht des Tornados gespürt und sie mit eigenen Augen gesehen hat, weiß: weglaufen hilft nicht! Und wegschauen auch nicht!