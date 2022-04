Einen Schritt vor dem Krieg ab 23.4. im Stadtmuseum Paderborn

In der Ausstellung „Einen Schritt vor dem Krieg” geht es um die Schrecken des Krieges und um die Vorahnung dieser aktuellen Ereignisse. Russlands völkerwiderrechtlichen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Prozesse in der zeitgenössischen Kunst der Ukraine beschleunigt. Die Künstler*innen reagieren auf die Geschehnisse und verarbeiten mehr denn je innere und äußere Wahrnehmungen in ihren Bildern und Skulpturen.

Das Stadtmuseum zeigt eine Auswahl mit Werken von Petro Antyp, Sergij Sakharow, Oleksandr Serdyuk, Igor Panchuk, Oleksii Konoshenko und Victoriia Romanchuk. Sie sind vor und während des Krieges entstanden. Es sind eindrucksvolle Zeugnisse unvorstellbarer Ereignisse eines sinnlosen Krieges – Vorahnungen und Reflexionen, die nicht nur die Menschen in der Ukraine betroffen macht.

Die Gemälde und Skulpturen sind unter schwierigen Umständen direkt aus Charkiw, Kyiw und Lwiw nach Paderborn gebracht worden.

Der Eintritt zur Ausstellung im mittelalterlichen Kreuzgang ist frei. Um eine Spende für die ukrainischen Künstler*innen wird gebeten.

Öffnungszeiten: Di.-So. 10 bis 18 Uhr

(Bild: Ausschnitt „Im Trubel“ von Oleksandr Serdyuk)

