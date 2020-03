Electric Light Orchestra Tribute by Phil Bates am 6.3. in der PaderHalle

Kaum eine andere Band hat die 70er, 80er und sogar teilweise die 90er geprägt wie das „Electric Light Orchestra“ (ELO) mit 50 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Nr. 1 Hits.

Zielsetzung bei der Gründung der Band Anfang der 70er war die Weiterführung des Beatles Sound aus der Sgt. Pepper‘s Phase, eine Vermischung von Klassik, Rock und Beatmusik.

Phil Bates war bereits 1978 mit dem „Electric Light Orchestra“ und dessen Gründer Jeff Lynne auf „Spaceship World Tour“ und hat als Sänger und Gitarrist des „Electric Light Orchestra Part II“ und der Nachfolgeformation „The Orchestra“ den ELO Sound bedeutend mitgeprägt. Heute führt Bates als Frontmen seine eigene ELO Formation, die „Electric Light Band“, die bis heute Maßstäbe für alle Fans setzt. Tradition verpflichtet, deshalb werden die ELO Songs authentisch, leidenschaftlich und energiegeladen gespielt. Stilvolle Arrangements, coole Stimmen und überzeugende Solisten sorgen dafür, dass Phil Bates und seine Band als einzigartige ELO Show gehandelt werden. Die „All Over The World“ Tour 2020 wird die gesamte Spannbreite aus den verschiedenen Epochen mit unsterblichen Hits wie „Livin‘ Thing“, „Evil Woman“, „Hold On Tight“, „Sweet Talkin‘ Woman“ oder „Turn To Stone“ präsentieren.

Beginn: 20 Uhr