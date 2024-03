Elektron sucht Positron – Die Datingshow für Experimentierfreudige

Die Event-Physik der Universität Paderborn ist bekannt für ihre spektakulären Showvorlesungen. In der neuen Show mit dem Titel “Elektron sucht Positron – Die Datingshow für Experimentierfreudige” dreht sich alles um das Thema Dating in einer nicht allzu fernen Zukunft. Hier erfolgt die Partnerwahl nicht mehr nach klassischen Kriterien, sondern allein durch die Fähigkeit, spektakuläre Experimente durchzuführen oder ausgefallene Geräte zu bedienen. Die Event-Physiker:innen präsentieren in verschiedenen Datingformaten die Partnersuche der Zukunft. Mit vielen neuen Experimenten, wie dem Can Crusher, Staubsaugerklettern, Theremin oder einem riesengroßen, glitzernden Pendel, versuchen sie, ihr jeweiliges Date und die Zuschauer:innen zu beeindrucken …

Termine: 19.3. um 17 Uhr, 20.3. um 19 Uhr, 21.3. um 17 Uhr

Der Eintritt ist kostenlos. Eine vorherige Sitzplatzreservierung ist notwendig. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: karten.event-physik.de