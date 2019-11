Eliot Quartett am 17.11. in Schloß Neuhaus

Kammerkonzert: Wien

Begeistert vom Schaffen des „Vaters des Streichquartetts“, Joseph Haydn, brachte Wolfgang Amadeus Mozart die Gattung des klassischen Streichquartetts zur Vollendung. In dieser Traditionslinie sieht sich auch Anton Webern, Mitglied der so genannten Zweiten Wiener Schule, eines in Wien am Anfang des 20. Jahrhundert gebildeten Komponistenkreises um Arnold Schönberg. Auch Franz Schuberts G-Dur-Quartett – der krönende Abschluss unseres Wiener Quartett-Abends – entstand anno 1826 in diesem Zentrum des musikalischen Europas.

Das Eliot Quartett gründete sich im Sommer 2014 und ist bereits Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe.

Beginn: 18 Uhr; 17.30 Uhr: Einführung im Audienzsaal mit Lars Wolfram