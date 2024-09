Elternabend. Jetzt wird abgerechnet! am 7.9. im Schloss- und Auenpark

Rasseln, Holzklötzchen, TikTok Tänze und Teenagerdramen – damit ist jetzt Schluss! Mirja Boes lädt zum lustigsten Elternabend aller Zeiten! Zusammen mit leid- und nachwuchsgeprüften Comedians rechnet sie auf der Bühne ab. Mit Helikopter-Müttern, Mansplaining-Vätern, rotzfrechen Kindern, Erziehungsratgebern und dem ganzen maroden Bildungssystem! Mirja Boes begeistert seit Jahren ihr Publikum. Mit umwerfendem Charme und treffsicheren Pointen präsentiert sie Geschichten aus dem Familienalltag und überzeugt mit brillanter Situationskomik. Christiane Olivier kennt keine Tabus. Gags unter der Gürtellinie sind kein Versehen, sondern gezielt gesetzt. Was ist eine alleinerziehende Mutter mit pubertierendem Sohn, Hund und belgischen Wurzeln? Eine Waffe! Unverblümt spricht sie von ihren Erkenntnissen über Männer, Frauen, Kinder und das Leben. Jan van Weyde ist Stand-Up Comedian, berufstätiger Ehemann und Papa zweier kleiner Mädchen, die eine in der klassischen Wutphase, die andere in der Wackelzahnpubertät. Genug Material für viele abendfüllende Programme. Maxi Gstettenbauer liefert in seinen Stand-Ups nicht nur einen wilden Mix aus absurden Albernheiten, Gesellschaftskritik und verlässlichem Untenrum-Humor. Er erzählt in klugen Alltagsbeobachten auch selbstironisch von seinen Erfahrungen als Familienvater. Herr Schröder (Foto: Boris Breuer) ist vom Staat geprüfter Deutschlehrer und Beamter mit Frustrationshintergrund. In seinen erfolgreichen Programmen nimmt er das Publikum mit auf einen therapeutischen Trip durch die Bildungsbrutstätten und bohrt tief in den Wunden des deutschen Erziehungs- und Schulsystems.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.localticketing.de