Elvis Costello: The Juliet Letters am 16.6. im DeelenHaus

Mit „The Juliet Letters“ realisieren das Detmolder Arminio Quartett und die holländische Sängerin Mylène Kroon ein langgehegtes Wunschprojekt.

Es ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten: die von Romeo und Julia. In Verona, dem Ort, in dem das tragische Schicksal der Beiden seinen Lauf nahm, steht noch heute ein Briefkasten, in den man Briefe an Julia werfen kann. Briefe, von denen man hofft, dass dadurch der erwünschte Inhalt in Erfüllung geht. Meist sind diese Wünsche aber genau das, was man sich nicht traut, der geliebten Person zu sagen – deshalb vertraut man es dem Briefkasten an.

Elvis Costello, erfolgreicher englischer Sänger und Komponist, hat 20 dieser Briefe vertont und im Lieder-Zyklus „The Juliet Letters“ zusammengefasst.

Beginn: 19.30 Uhr