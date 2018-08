Elvis Presley – Das Comeback Special von 1968 im Pollux

1968 spielte Elvis Presley nach mehr als siebenjähriger Pause, in der er sich seiner Filmkarriere widmete, erstmals wieder ein Livekonzert vor Publikum. Das als „Comeback Special“ bekannt gewordene Konzert wurde im TV ausgestrahlt und löste eine neue Elvis-Euphorie aus. Die knisternde, charismatische Show gilt vielen Fans als seine beeindruckendste Bühnenperformance. Mit dieser legendären Show wurde Elvis zur Ikone. Er spielte 90 Minuten lang nicht nur seine größten Hits, sondern zeigt sich in seiner besten Rolle: als er selbst – umwerfend und unvergleichlich.

Exklusiv für das Kinoevent am 16. August um 20 Uhr im Pollux by Cineplex gibt es zusätzlich eine neu produzierte Einführung und Studiotour mit dem Original-Regisseur und -Produzenten des Specials, Steve Binder, sowie besonderen Gästen zu sehen. Die Vorstellung ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln.

Weitere Infos bekommen Sie auf der Webseite des Pollux unter www.pollux-kino.de oder telefonisch unter 05251/290600.