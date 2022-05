Ensemble TARS am 8.5. im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus

Saftig grüne Hügel, blassgoldenes Licht und eine bis heute die Gesellschaft prägende Monarchie sind Attribute, die wir England zuordnen. Bereits unter Henry VIII. florierte die Hofmusik. Dies belegen die umfangreichen Inventarlisten seiner Instrumentensammlung und die vielfältigen Kompositionen, seien es Fantasien über ein Volkslied (The Leaves Be Greene) oder Variationen über einen gleichbleibenden Bass (Ground). Auch seine Nachfolgerinnen und Nachfolger blieben dieser musikfördernden Linie treu. Byrd, Lawes und Locke sind Gewächse einer reichen Hofmusikkultur, die später Matteis, Händel und Sammartini zu Reisen auf die Insel anregten.

Die Mitglieder von TARS (Blockflöten, Gamben und Cembalo) führen ihre liebste Musik so auf, wie sie sie selbst am meisten genießen: rhythmisch, kommunikativ, intensiv. Die werktreue Aufführung ist ihnen großes Anliegen. Dazu geht es bei TARS immer um den Moment. Die drei lieben spontane Reaktionen auf dem Podium. Sie sind Medium zwischen Komposition und Publikum und möchten festgefahrene Hörgewohnheiten aufbrechen.

Beginn: 19 Uhr