Entfaltung aus dem Verborgenen im Raum für Kunst

Die Ausstellung versammelt vom 17.4. bis 2.5. sechs Perspektiven aus dem privaten Kunstschaffen von Frauen aus Paderborn und Umgebung, von denen fast alle zum ersten Mal mit ihren Werken an die Öffentlichkeit treten. Die Teilnehmerinnen haben sich seit mehreren Jahren geübt in der Darstellung von Dingen, Landschaften, Mythischem, Porträts und der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Umwelt. Diese Positionen finden ihren Ausdruck in Form von Zeichnungen, Malerei, Objekten und Installation. Der Blick aus dem Verborgenen des privaten Zimmers (ohne eigenes Atelier, ohne öffentliche Präsentation, teilweise auch ohne soziale Medien) nach außen soll einen neugierigen Dialog eröffnen zwischen Besuchern und Ausstellenden.

Der Raum für Kunst orientiert sich mit seinem Hygiene- und Öffnungskonzept an der aktuellen lokalen Lage des Pandemiegeschehens. Aktuelle Änderungen finden Sie auf der Homepage: www.raumfuerkunst.de

Öffnungszeiten: Mi.-Fr. 16-19 Uhr, Sa./So. 15-18 Uhr