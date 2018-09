Eröffnung der U20-Meisterschaft im Poetry Slam 2018 am 19.9. im Dom

Vom 19. bis 22. September 2018 entfachen die aufstrebendsten jungen Künstler/innen der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene ein Feuerwerk der Wortakrobatik. In sechs Vorrunden, drei Halbfinals und einem großen Finale ermitteln 60 Slammer/innen aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz den U20-Slam-Champion des Jahres 2018. Am 19.9. startet das Ganze um 19.30 Uhr mit einer epochalen Eröffnungsshow unter dem Motto „Respekt“ in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn e.V. Hier werden unter anderem auftreten: Benjamin Poliak, Jule Weber, Julian Heun (Foto: Fabian Stürtz), Sarah Lau und Anna-Lena Obermoser. Tickets gibt es für 9,- bzw. 6,- Euro (ermäßigt) im Vorverkauf bei der Bonifatius-Buchhandlung, Ticket direct, im Lektora Verlag und im Sputnik.

Für das Finale verlosen wir auf unserer Facebook-Seite übrigens 5 x 2 Karten.