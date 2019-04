Eröffnung des SchlossSommers am 1. Mai

Vor 25 Jahren wurde am Brunnentheater die Landesgartenschau 1994 feierlich eröffnet und seit 1995 dann jedes Jahr am 1. Mai der SchlossSommer, das vielseitige Unterhaltungsprogramm, das von Mai bis Oktober im Schloss- und Auenpark stattfindet.

In diesem Jahr beginnt der SchlossSommer um 11 Uhr mit einem Frühschoppen zu Blasmusik des Musikzuges Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn e.V. am Brunnentheater und einem unterhaltsamen Familienprogramm im Schlosspark. Um 13.15 Uhr präsentiert das Wilsmann Team auf der Mittelachse des Barockgartens eine historische Reitvorführung. Susanne Wilsmann und ihre historisch gekleideten Damen und Herren faszinierten mit ihren prächtigen Pferden und Reitkünsten bereits 1994 auf der Landesgartenschau die Besucherinnen und Besucher. Es folgt um ca. 13.45 Uhr die offizielle Eröffnung des 25. SchlossSommers durch den Bürgermeister der Stadt Paderborn am Brunnentheater. Danach erwartet Sie Tanz und Musik mit diversen Gruppen der Tanzschule Stüwe-Weissenberg. Wie immer unterhaltsam und charmant moderiert von Horst Misch. Im Anschluss heißt es Partytime mit dem Goodbeats Duo. Besonders die kleinen Gäste dürfen sich auf ein kleines Spectaculum mit mittelalterlichen Spielen in der Lindenallee am Barockgarten freuen.

www.schlosspark-paderborn.de