Erst Heim, dann Heimat – mein Leben als Deutscher

Assimiou Touré, Ex-Nationalspieler für Togo, ist im Rahmen der Aktionswochen gegen Rassismus am 18.3. zu einer besonderen Lesung in Paderborn. Er wird Einblicke in sein Buch “Erst Heim, dann Heimat – mein Leben als Deutscher” geben. Assimiou Touré blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Vom Kind, das in Deutschland in einem Heim aufwuchs, entwickelte er sich zu einer Persönlichkeit des deutschen Leistungssports und wurde Bundesliga-Profi. Darüber hinaus erzählt er von schmerzlichen Erlebnissen wie Sportverletzungen oder einem Terroranschlag auf den Mannschaftsbus der Nationalmannschaft Togos. Heute ist Assimiou Touré Integrationscoach bei Bayer Leverkusen. Nach der Lesung gibt es die Möglichkeit, mit Assimiou Touré ins Gespräch zu gehen, Autogramme zu erhalten und ihn persönlich kennenzulernen.

Location: Globetrotter, Heiersstraße 17

Beginn: 18 Uhr

Aktionswochen gegen Rassismus