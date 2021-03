Erster digitaler Internationaler Frauentag am 8. März

Der Auftakt zum Internationalen Frauentag findet in diesem Jahr erstmalig digital statt. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn präsentiert trotz Pandemie ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Impulsen. „Wir haben, auf vielfältigen Wunsch der Bevölkerung, aus der Not eine Tugend gemacht und die ‚Pandemie und ihre Auswirkung auf die Situation von Frauen‘ als thematischen Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltungen ins Zentrum der Betrachtung gerückt“, so Dagmar Drüke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. „Frauen in der Corona-Krise“ lautet der Titel der Auftaktveranstaltung zum Internationalen Frauentag, die am 8. März 2021 von 19 Uhr bis ca. 20.30 Uhr als Livestream unter www.paderborn.de/frauentag verfolgt werden kann, in die sich die Gäste aber auch aktiv einbringen und mitdiskutieren können.