Erweiterung der Möglichkeiten ab 23.10. in der Städt. Galerie in der Reithalle

In der Ausstellung „Erweiterung der Möglichkeiten“ begegnen sich die Werke der Künstlerinnen Beate Höing und Franziska Reinbothe, treffen keramische Skulptur und Malerei zusammen. Nicht Gemeinsamkeiten sind Thema der Ausstellung, sondern die Konfrontation von unterschiedlichen Arbeitsweisen, die neue Möglichkeiten schaffen. In der Reduktion auf wesentliche Arbeiten ergeben sich besondere Blickbeziehungen zwischen den ausgestellten Werken.

Beate Höing fertigt keramische Objekte im modifizierten Einbrandverfahren. Ihre modellierten Kompositionen kombiniert die Künstlerin mit Fundstücken aus Porzellan, seriell produzierte Massenartikel, die sie aus dem Kontext löst, in eine neue Funktion überführt und collagenhaft zusammengefügt. So entstehen Stelen, Scherbenteppiche, Figurenarrangements und traumgleiche Erzählungen.

Die ungegenständliche Malerei von Franziska Reinbothe bleibt nicht auf das Bildgeviert beschränkt. Ihre Leinwände, monochrom und von intensiver Farbigkeit, werden umgeformt und entwickeln sich in den Raum. Keilrahmen werden sichtbar, verkantet, gedreht, die Leinwände gerafft oder gefaltet, durchschnitten und vernäht. Das zweidimensionale Bild wird zum körperhaften Objekt.