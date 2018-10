Erwin Grosche am 1. und 2.11. im Amalthea

Erwin Grosche ist ein Clown, ein Philosoph und ein perfekter Reiseführer durchs wilde Absurdistan. Als Großmeister der Wortakrobatik und der schier unmöglichen Pointen überrascht er seit über 40 Jahren sein Publikum. Er bekam alle bedeutenden Kleinkunstpreise und stand auf unzähligen Bühnen, um sein Publikum mit seinen Gedanken zur Welt zu überraschen und zu erfreuen. Manchmal staunt man am Ende, warum diese ganz eigene Sicht der Dinge einem noch nicht selbst eingefallen ist und wundert sich über nichts mehr. Erwin Grosche erfindet die Welt im Kleinen neu. Dabei gelingt ihm wie keinem Zweiten die Verknüpfung alltäglicher Befindlichkeiten mit hintergründig philosophischer Weltbetrachtung. Seine Freude an wunderlichen Instrumenten und seine kindliche Experimentierlust sind ungebrochen. Ein Programm für Querdenker und Entdecker.

Karten (15,- Euro) gibt es unter 05251/22424 und info@amalthea-theater.de, beim Paderborner Ticket-Center sowie an der Abendkasse.

Beginn: jeweils 20 Uhr