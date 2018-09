»face.fountain. Gesicht und Quelle.« am 12.9. im Stadtmuseum Paderborn

Seit dem 25. August zeigt das Stadtmuseum das Fotoprojekt von Harald Morsch „Menschen meiner Stadt. 500 Portraits.“ Zu einem Vortrag zum Thema „face.fountain. Gesicht und Quelle“ von Dr. Mareike Menne lädt das Museum 12. September ab 19 Uhr alle Interessierten ein. In der stadtgeschichtlichen Sammlung finden sich zu jeder Epoche Portraits von Kaisern und Königen, von kirchlichen Würdenträgern, Adeligen oder Kaufmannsfamilien, zunächst als gemaltes Portrait, später auch als Abbilder in der Fotografie. Es sind konventionelle Portraits, die in ihrer Abbildlichkeit auf die Charakterdarstellung oder die Symbolbedeutung der dargestellten Person setzten. Für das Stadtmuseum sind diese Portraits wichtige Dokumente für das Selbstverständnis einer Zeit. Sie bilden die Geschichte einer Gesellschaft ab, die sich über die Jahrhunderte darin zeigt. Auch die Ausstellung „Menschen meiner Stadt“ gibt eindrucksvoll einen Teil unserer heutigen Stadtgesellschaft wieder. Im Rahmen dieser Sonderausstellung werden 500 Fotografien von menschlichen Gesichtern gezeigt. Vergleicht man diese Porträts mit historischen Bildern menschlicher Gesichter in der Dauerausstellung, wird schnell deutlich, dass sowohl der Blick aus dem Bild als auch die Abbildung selbst zeitabhängig sind. Der Vortrag geht der Frage nach, welche Aussagekraft menschlichen Gesichtern als Spiegel der Zeit zukommen kann. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.