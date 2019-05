Familienfest zur Eröffnung des Hörmuseums Blankenrode am 12. Mai

Am zweiten Sonntag im Mai eröffnet um 11 Uhr der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge das mitten im Wald gelegene Hörmuseum Blankenrode mit einem mittelalterlichen Spektakel für die ganze Familie. Im Rahmen des EFRE-Projektes „KinderErlebniswelt Natur” wurde die dortige Stadtwüstung akustisch wieder zum Leben erweckt. Die neueste Attraktion beginnt am Wanderparkplatz: an ausgewählten Orten entlang des Wanderweges A3 um die Stadtwüstung geben in luftiger Höhe angebrachte, mit Solar betriebene Hörstationen Eindrücke zur alten Stadt Blankenrode. Die Blankenroder Kinder Agnes und Konrad (gesprochen von Hannah und Luca, den Gewinnerkindern des Dortmunder Vorlesewettbewerbs 2018) nehmen Sie mit auf eine akustische Zeitreise durch die alte Stadt. Ob zu den Toren, zur Burg, zu den Wällen – immer gibt es etwas zu berichten – lassen Sie sich überraschen.

www.naturpark-teutoburgerwald.de