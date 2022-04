Familienführungen und Stadtrundgänge zu Ostern

Nach dem Ostereiersuchen zum Stadtentdecken: Speziell für Familien mit Kindern bietet die Tourist Information Paderborn an den beiden Ostertagen eine Führung durch die Innenstadt an. Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde gehen gemeinsam auf Erkundungstour. Dabei wird gezeichnet, gesucht, gehört und beobachtet.

Die Familienführungen beginnen jeweils um 14 Uhr und dauern etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Marienplatz. Der Preis beträgt für Erwachsene und Jugendliche sieben Euro, Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos teil.

Zusätzlich zu den Familienführungen gibt es an beiden Ostertagen um 14 Uhr sowie am Karsamstag um 11 Uhr die Möglichkeit, an einem klassischen 90-minütigen Stadtrundgang teilzunehmen.

Tickets in der Tourist Information am Marienplatz (Tel. 05251 8812980) oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen