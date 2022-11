Familientag im HNF

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum lädt zum großen Familientag: Am 13. November steht das Museum allen Besuchern offen und bietet von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm zum Spielen und Staunen. Der Eintritt ist an diesem Tag ins gesamte HNF frei.

Im Mittelpunkt steht die Sonderausstellung „Papierflieger und Gummitwist“, in der 25 interaktive Stationen die Funktionsweisen des Computers vermitteln. Die Besucher können ihren eigenen Animationsfilm erstellen, selbstgemalte Fische zum Leben erwecken und bunte Bilder auf Basis von Binärzahlen malen.

Die Dauerausstellung des Museums kann während einer Rallye auf neue Weise erkundet werden. Im Foyer des Museums begeistern ein „Walking Act“ und der Tanzautomat „Dance Dance Revolution“, der spielerische Bewegungen für die ganze Familie bringt.

Auch die jüngsten Besucher haben ihren Spaß: Ein Ballonkünstler formt originelle Tiere zum Mitnehmen, außerdem steht eine Hüpfburg bereit. An zahlreichen Bastelstationen sind der individuellen Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Zu beachten sind die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des HNF inklusive 2G für Erwachsene.

Mehr unter www.hnf.de/familientag-papierflieger